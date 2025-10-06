Hubo un robo en la chocolatería Piuke Nita en Cutral Co

La chocolatería Piuke Nita, ubicada en Cutral Co, sufrió el pasado jueves un nuevo episodio de inseguridad: por cuarta vez desde su apertura, delincuentes ingresaron al local y se llevaron dinero y un teléfono celular.

Según informaron, el hombre que cometió el robo ya había estado anteriormente en el comercio, donde el personal siempre lo había recibido con amabilidad. En esta ocasión, el agresor ingresó armado y amenazó a las trabajadoras, aunque no se registraron personas lesionadas.

“Se llevó dinero y un celular… pero no podrá llevarse lo que nos hace únicos: el corazón que le ponemos a todo lo que hacemos”, expresaron desde Piuke Nita, destacando la preocupación por la creciente inseguridad en la ciudad y su determinación de continuar trabajando pese a los hechos.

El robo genera alarma entre los comerciantes locales y vecinos, quienes reclaman mayores medidas de seguridad y un accionar más efectivo por parte de las autoridades. Desde Piuke Nita enfatizaron la importancia de la solidaridad comunitaria para que la ciudad recupere un entorno seguro para todos.