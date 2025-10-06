Homenajearon a Veteranos de Guerra Continental por Malvinas en Cutral Co

En el marco del 43° aniversario de la Guerra de Malvinas, esta mañana se llevó a cabo en la Municipalidad de Cutral Co un acto de reconocimiento a los Veteranos de Guerra Continental por Malvinas, quienes recibieron un Diploma de Honor por su servicio y compromiso con la Nación.

El intendente Ramón Rioseco, junto al presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, encabezaron la ceremonia y realizaron la entrega de las distinciones a los excombatientes Baltazar Caniupan, José Alejandro Cerda, Daniel Rubén Grigor, Aldo Eduardo Luque y Néstor Vicente Sendra, integrantes de la Asociación Provincial SOLCOYM Neuquén, con representación en Cutral Co.

Durante el acto, los veteranos destacaron el valor simbólico de este reconocimiento institucional, que pone en relieve la importancia de mantener viva la memoria colectiva y de honrar a quienes fueron movilizados durante el Conflicto del Atlántico Sur de 1982.

“Este gesto tiene un profundo significado para nosotros y nuestras familias. Es una manera de saber que la sociedad y la dirigencia política siguen valorando nuestro servicio a la Patria”, expresaron los homenajeados.