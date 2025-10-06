Exitoso torneo de ajedrez se jugó en el barrio Centro Sur

Durante este domingo se realizó en la sede del barrio Centro Sur un torneo de ajedrez, organizado en conjunto con la escuela Ajedrez Enroque.

Hubo una gran participación de niños, niñas, adolescentes y adultos. Este torneo fue posible gracias a la donación de tableros que realizó la Municipalidad de Cutral Co.

Por otra parte, el presidente del centro comunitario, José Luis Bernal, agradeció “a José Contreras y a todos los integrantes de la escuela de Ajedrez Enroque por su gran colaboracion” y también a “la concejal Ely Gonzalez por su colaboración”.

Finalmente destacó la dedicación de los integrantes de la comisión del barrio y a todos los participantes, que entre todos hicieron posible este torneo.