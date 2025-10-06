Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas – AIC- se informó que la semana comenzará con cielo despejado.



La temperatura mínima hacia la noche se espera de 4° Centígrados y la máxima de 19°. El viento será del sudoeste a 27 kilómetros con ráfagas de 38 kilómetros durante el día y por la noche se mantendrá el mismo sector -del sudoeste- a 30 con ráfags de 47.

El cielo estará despejado por el día y a la noche mayormente cubierto.

Para el martes, la mínima que se espera estará en los 4° y la máxima en los 21° Centígrados.