Empate con sabor a poco para Alianza por el Torneo Oficial de Lifune

El conjunto de Cutral Co tuvo un duro partido frente al Santo como visitante por el Torneo Oficial. Y terminó igualado 2 a 2 y dejó pasar una gran chance de descontarle puntos a Independiente.

Alianza comenzó mejor con la pelota y tuvo algunas ocasiones claras para abrir el marcador, pero fue San Patricio quien abrió el marcador con gol de Martín Cáceres. Alianza continuaba teniendo la pelota hasta que pudo igualar el marcador con gol de Braian Gonzalez.

El segundo tiempo continuaba igual con Alianza proponiendo desde el comienzo pero sin ser preciso y efectivo. El encuentro se tornaba cada vez más físico y de muchas faltas.

Alianza presionó alto la salida del local, robó la pelota y Alejandro Diaz marcaba el 2 a 1 parcial en el marcador. San Patricio buscaba el empate y lo conseguía en los últimos minutos del partido con gol de Axel Paz para el 2 a 2 final.