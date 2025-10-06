Copelco anunció corte de energía programado en Plaza Huincul

La Cooperativa Copelco informó que, el próximo martes 7 de octubre, se realizará un corte de energía programado en sectores de Plaza Huincul, entre las 08:00 y las 13:00 horas, debido a tareas de poda y mantenimiento en la línea de media tensión.

La suspensión del suministro afectará principalmente a la Zona de Chacras y al Barrio Otaño, comprendido desde la calle Misiones hacia el sur y desde la Ruta Nº 17 hasta Bellomo.

Desde la cooperativa recomendaron a los vecinos tomar precauciones necesarias para evitar inconvenientes y señalaron que los trabajos podrían sufrir modificaciones por condiciones climáticas.

Entre los usuarios que se verán afectados se encuentran Cablevisión Amplificadores, EPAS, Vivero Municipal y Cementerio.