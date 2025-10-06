Comenzaron las inscripciones en línea para escuelas secundarias

El Ministerio de Educación de Neuquén informó que hoy, 6 de octubre, se iniciaron las inscripciones en línea para el ciclo lectivo 2026 del nivel Secundario, correspondientes a los estudiantes que se encuentran en las prioridades 1, 2 y 3, según lo establecido en la Resolución 1278/24. Las inscripciones para estudiantes ingresantes de nivel Inicial y Primaria se realizarán en noviembre.

El proceso de inscripción se organiza según seis prioridades, que determinan la fecha en que cada estudiante debe completar el trámite. Por ello, las familias deben conocer bajo cuál prioridad se encuadra su hijo o hija. Además, se recomienda contar con una casilla de correo electrónico habilitada, ya que las notificaciones sobre la asignación de vacantes se enviarán a esa dirección.

El registro se realiza a través del portal oficial: https://inscripciones.neuquen.edu.ar/, donde también se puede consultar información sobre requisitos, prioridades y el estado del trámite.

Durante el período de inscripciones, las escuelas y sedes de Supervisión atenderán consultas de las familias en horarios establecidos y habrá una mesa de ayuda online para resolver dudas.

Contactos según tipo de escuela:

llamadas de 8:30 a 15:00 y WhatsApp 24 hs: 2995907284 / 2996205833 Escuelas técnicas (EPET) y agropecuarias (EPEA): WhatsApp: 2995482242 / 2995867719

Fechas de inscripción por prioridad y nivel:

Secundario: Prioridades 1-3: 6 y 7 de octubre Prioridad 4: 10 al 16 de octubre Prioridad 5: 25 al 28 de octubre Prioridad 6: 31 de octubre al 4 de noviembre

Inicial: 4 al 7 de noviembre

4 al 7 de noviembre Primaria: 10 al 14 de noviembre

Resumen de prioridades según Resolución 1278/24:

Estudiantes del radio escolar con discapacidad certificada Estudiantes afectados por violencia familiar Hermanos de alumnos que ya concurren al establecimiento e hijos del personal Egresados de primaria que viven en el radio escolar Egresados de escuelas derivantes fuera del radio escolar Estudiantes no egresados de escuelas derivantes y fuera del radio escolar

Una vez finalizado el período de inscripción, las escuelas comenzarán a asignar las vacantes y comunicarán los resultados a través del correo electrónico registrado durante el trámite.