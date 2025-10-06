Balearon a un hombre de 30 años en el barrio Aeroparque de Cutral Co

Durante el domingo, el barrio Aeroparque vivió momentos de tensión por el ataque a balazos de un hombre de 30 años y la posterior realización de allanamientos en diferentes viviendas.

En una de las casas, se encontraron dos armas de grueso calibre, una pistola 9mm y otra de calibre 380 y cartuchería de distintos calibres.

¿Qué ocurrió el domingo?

El conflicto armado comenzó en la noche del sábado, madrugada del domingo, cuando un hombre de unos 30 años recibió disparos en sus dos piernas y quedó tendido en la vía pública.

La policía y la ambulancia del hospital lo asistieron, lo trasladaron de urgencia y lograron estabilizarlo. Ahora está internado, fuera de peligro pero en recuperación, informó el jefe de la comisaría 15, comisario Jorge Antiñir.

En el lugar donde se lo encontró, esquina de 13 de Diciembre y Carlos H. Rodríguez, se realizaron pericias, se recogieron pruebas fílmicas, testimonios y vainas servidas.

Gracias a ese trabajo, la policía dejó consignadas dos viviendas hasta realizar el allanamiento en horario diurno. En esas horas demoraron a dos mujeres que pretendían iniciar un incendio en una de las viviendas, en venganza de lo ocurrido antes.

Finalmente no pudieron concretar su objetivo, se les secuestraron las botellas con combustible y fueron trasladadas a la comisaría.

En los allanamientos se demoró a dos personas, hombres, que están vinculados a la investigación por las heridas que recibió el hombre de 30 años. Toda la investigación la encabeza la fiscal Mayra Febrer.