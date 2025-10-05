Una mamá neuquina busca ayuda para viajar al Garrahan

Solange Estefanis Contreras, de Neuquén capital, inició una campaña solidaria para reunir fondos que le permitan viajar a Buenos Aires junto a su hijo Lionel, de 2 años, quien nació con una cardiopatía congénita compleja.

El niño debe realizarse una hemodinamia (cateterismo) en el hospital Garrahan, un estudio fundamental para definir su próxima cirugía cardiovascular.

La familia necesita cubrir los gastos de traslado, alojamiento y alimentación durante al menos dos semanas en Buenos Aires, ya que también tienen una hija de 4 años.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de:

Alias: lioelcampeon

CVU: 0000003100026752051213

Nombre: Solange Estefanis Contreras

Contacto: 299-6552830

“Depende de este estudio la próxima operación de Lionel. Les pido de corazón si pueden ayudarnos a difundir la campaña”, expresó su mamá.