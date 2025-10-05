Se realiza en Cutral Co el Torneo de Newcom por el 92° aniversario de la ciudad

En el marco del 92° Aniversario de Cutral Co, este fin de semana se desarrolla en el Gimnasio Municipal “General Enrique Mosconi” el Torneo de Newcom “Aniversario Ciudad de Cutral Co”, organizado por la subsecretaría de Deporte y Juventud y fiscalizado por la secretaría Provincial de Newcom.

El encuentro reúne a 24 equipos provenientes de Córdoba, San Luis, Chubut, Río Negro y Neuquén, que compiten en las categorías +50 y +60 años, promoviendo la participación activa de personas mayores en actividades deportivas.

Durante la apertura del torneo, el Intendente Ramón Rioseco señaló que “el Newcom en Cutral Co se ha extendido en los últimos años. Nosotros tenemos deportes federados y no federados en los barrios, porque son una herramienta importante para cuidar a nuestros jóvenes. De este evento participan jubilados o personas próximas a jubilarse, y eso es para destacar. Los felicito y les deseo lo mejor”.