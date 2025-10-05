Pronóstico: domingo con cielo despejado y ráfagas intensas en Plaza Huincul y Cutral Co

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico para este domingo en la comarca petrolera. Se anticipa una jornada con cielo mayormente despejado, aunque no se descartan tormentas aisladas en algunos sectores durante el día.

La temperatura máxima se ubicará en torno a los 15 grados centígrados por la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los -2°C durante la noche, marcando un contraste térmico importante entre ambas franjas horarias.

En cuanto al viento, se espera que sople con una intensidad de 36 kilómetros por hora durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 56 km/h. Hacia la noche, la velocidad se mantendrá elevada, con registros de hasta 56 km/h y ráfagas similares.