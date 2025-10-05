Plaza Huincul: CPEM N° 58 presentará su Muestra Anual de alumnos

La escuela CPEM N° 58 realizará este lunes 6 de octubre de 2025 su Muestra Anual, un espacio donde los alumnos exhibirán los proyectos y trabajos realizados durante el ciclo lectivo. La actividad se llevará a cabo en el establecimiento educativo, en dos turnos: de 9 a 12 y de 14 a 17 horas.

La Muestra Anual representa una oportunidad para que la comunidad educativa y los vecinos puedan conocer el esfuerzo y la creatividad de los estudiantes, quienes durante el año trabajaron en diferentes áreas del conocimiento. Además de los proyectos académicos, se podrán apreciar trabajos prácticos y exposiciones que reflejan la diversidad de aprendizajes adquiridos en la escuela.

La institución invita a toda la comunidad a participar de la jornada, fomentando así el vínculo entre alumnos, docentes, familias y vecinos, en un espacio que combina aprendizaje, creatividad y compromiso educativo.