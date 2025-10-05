Esta es la veterinaria que tiene guardia hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Este fin de semana, la guardia veterinaria en Cutral Co será atendida por el doctor Eduardo Peduzzi, quien brindará atención a las mascotas que requieran asistencia urgente.

Según se informó, los horarios de atención serán los siguientes: el domingo la atención se realizará en dos turnos, de 11 a 13 horas y nuevamente de 18 a 20 horas.

La veterinaria se encuentra ubicada en Belgrano N° 480, en la ciudad de Cutral Co, y los vecinos pueden comunicarse al teléfono fijo 49621458 ante cualquier consulta o emergencia.