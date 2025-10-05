El Registro Civil Móvil llega este lunes a barrio Norte, de Plaza Huincul

Este lunes 6 de octubre, el Registro Civil Móvil se instalará en barrio Norte, sobre calle Tapia y Hermanos Benentes, para realizar trámites de DNI y Pasaporte. La atención será por orden de llegada, hasta cubrir un total de 50 cupos.
La iniciativa busca facilitar el acceso a la documentación para vecinos y vecinas que necesiten realizar gestiones sin tener que trasladarse a otras dependencias.
Entre los servicios disponibles se encuentran:
- DNI recién nacido: sin cargo
- DNI regular o actualización: $7.500
- DNI exprés: $18.500
- DNI para personas extranjeras: $14.000
- DNI exprés para personas extranjeras: $25.000
También se podrán tramitar pasaportes, con las siguientes tarifas:
- Pasaporte regular: $70.000
- Pasaporte exprés: $150.000
Desde el organismo recordaron que la atención se realizará exclusivamente por orden de llegada y que los cupos son limitados. Se recomienda asistir con la documentación correspondiente para cada tipo de trámite y con anticipación, dado el interés que suelen generar estas jornadas.