El Registro Civil Móvil llega este lunes a barrio Norte, de Plaza Huincul

Este lunes 6 de octubre, el Registro Civil Móvil se instalará en barrio Norte, sobre calle Tapia y Hermanos Benentes, para realizar trámites de DNI y Pasaporte. La atención será por orden de llegada, hasta cubrir un total de 50 cupos.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la documentación para vecinos y vecinas que necesiten realizar gestiones sin tener que trasladarse a otras dependencias.

Entre los servicios disponibles se encuentran:

DNI recién nacido: sin cargo

sin cargo DNI regular o actualización: $7.500

$7.500 DNI exprés: $18.500

$18.500 DNI para personas extranjeras: $14.000

$14.000 DNI exprés para personas extranjeras: $25.000

También se podrán tramitar pasaportes, con las siguientes tarifas:

Pasaporte regular: $70.000

$70.000 Pasaporte exprés: $150.000

Desde el organismo recordaron que la atención se realizará exclusivamente por orden de llegada y que los cupos son limitados. Se recomienda asistir con la documentación correspondiente para cada tipo de trámite y con anticipación, dado el interés que suelen generar estas jornadas.