¿Dónde se realizará la campaña gratuita de esterilización en Cutral Co?

La Dirección de Zoonosis de la ciudad realizará, del lunes 6 al jueves 9 de octubre, una campaña gratuita de esterilización para perros y gatos en el barrio Centro Norte. La iniciativa se llevará a cabo a través del Quirófano Móvil, que estará instalado en la sede del barrio, ubicada en Av. del Trabajo 332.

Los turnos para las esterilizaciones se entregarán de manera presencial desde el lunes, de 8:30 a 12:00 horas, y la campaña también incluirá la entrega de dosis antiparasitarias totalmente gratuitas.

Se recomienda a los vecinos asistir con anticipación para asegurar su turno y aprovechar todos los servicios que se brindarán durante la campaña.