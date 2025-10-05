Buscan a un joven en la Comarca Petrolera

Su familia, preocupada, ya realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La comunidad de la Comarca Petrolera se encuentra en alerta tras la desaparición de un joven, visto por última vez este domingo a las 7:30 de la mañana. Su familia, preocupada, ya realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Desde el entorno familiar solicitan la colaboración de vecinos y de cualquier persona que pueda tener información sobre su paradero. Quienes puedan aportar datos, pueden comunicarse con la madre del joven al 299-415-2094.

La Policía de la Provincia de Neuquén solicita colaboración para localizar a Maglio Ramiro Tomás Ibañez, de 24 años, visto por última vez el domingo 5 de octubre de 2025, alrededor de las 7:30 AM, en Calle Santa Cruz Nº 964, Cutral Co.

El joven es de nacionalidad argentina, tez trigueña, cabellos oscuros y cortos, ojos marrones claros y contextura delgada. Al momento de ausentarse vestía un buzo negro con detalles naranjas y amarillo y un pantalón tipo cargo negro. Posee celular.

El caso fue registrado bajo el N° 334/25 en el Departamento Centro de Operaciones Policiales y se encuentra a cargo de la Comisaría 14° y la Fiscalía Segunda Circunscripción Judicial. La denuncia fue realizada por Carmona Maylen Ariadna de la División de Personas Desaparecidas.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación o paradero que se comunique de inmediato al 0299-486036 o con la familia del joven.