Buscan a un joven en la Comarca Petrolera

La comunidad de la Comarca Petrolera se encuentra en alerta tras la desaparición de un joven, visto por última vez este domingo a las 7:30 de la mañana. Su familia, preocupada, ya realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Desde el entorno familiar solicitan la colaboración de vecinos y de cualquier persona que pueda tener información sobre su paradero. Quienes puedan aportar datos, pueden comunicarse con la madre del joven al 299-415-2094.

La Policía de la Provincia de Neuquén solicita colaboración para localizar a Maglio Ramiro Tomás Ibañez, de 24 años, visto por última vez el domingo 5 de octubre de 2025, alrededor de las 7:30 AM, en Calle Santa Cruz Nº 964, Cutral Co.

El joven es de nacionalidad argentina, tez trigueña, cabellos oscuros y cortos, ojos marrones claros y contextura delgada. Al momento de ausentarse vestía un buzo negro con detalles naranjas y amarillo y un pantalón tipo cargo negro. Posee celular.

El caso fue registrado bajo el N° 334/25 en el Departamento Centro de Operaciones Policiales y se encuentra a cargo de la Comisaría 14° y la Fiscalía Segunda Circunscripción Judicial. La denuncia fue realizada por Carmona Maylen Ariadna de la División de Personas Desaparecidas.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación o paradero que se comunique de inmediato al 0299-486036 o con la familia del joven.