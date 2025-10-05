Bomberos de Picún Leufú realizan trabajos de enfriamiento tras gran incendio

Personal del Cuerpo de Bomberos Central 10 llevó a cabo durante la jornada del sábado trabajos de enfriamiento en distintas zonas afectadas por el gran incendio que se desató días atrás en la localidad.

Si bien no existía riesgo de reinicio de las llamas, los bomberos recorrieron los lugares para asegurar que no quedaran focos activos, garantizando así la tranquilidad de los vecinos.

Desde la institución destacaron la colaboración de numerosos actores de la comunidad: vecinos que aportaron cisternas y tanques de agua, la Municipalidad que dispuso de vehículos y personal para logística, concejales, y voluntarios que participaron activamente en la tarea. Además, se recibieron donaciones de agua, leche y viandas para el personal y los colaboradores.

“Fue un momento de gran susto, pero también determinante para unirnos como comunidad”, señalaron desde el cuerpo de bomberos, agradeciendo a todos los que participaron en la asistencia.

Las autoridades locales destacaron la importancia del trabajo conjunto entre los organismos de emergencia y los vecinos, resaltando que acciones como estas refuerzan los lazos comunitarios y la solidaridad frente a situaciones de riesgo.