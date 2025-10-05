Adultos mayores de Plaza Huincul participaron de jornada de salud y talleres

El pasado jueves, el Centro Atardecer Feliz de Plaza Huincul recibió a adultos mayores de distintos barrios de la ciudad para una jornada de audiometría, destinada a la detección y cuidado de problemas auditivos. Durante la actividad, los profesionales presentes también realizaron reparaciones de audífonos, permitiendo que varios participantes se retiraran con sus dispositivos listos para usar.

La jornada incluyó además un taller teórico-práctico sobre el uso y tratamiento de los Símbolos Patrios, en el que los asistentes pudieron aprender sobre el cuidado y respeto de los emblemas nacionales.

Asimismo, el centro continúa ofreciendo sesiones de kinesiología y diversos talleres, consolidándose como un espacio de contención, aprendizaje y promoción del bienestar integral de los adultos mayores de la comunidad.