Plaza Huincul auspicia el concurso Buenas Prácticas de Inclusión en Educación

La comuna huinculense informó que auspicia el concurso de Buenas Prácticas de Inclusión en Educación. La iniciativa está por la Fundación Stábile, bajo el lema “Las acciones, estrategias y experiencias orientadas a la inclusión efectiva”.

Según se informó, el concurso tiene como objetivos: promover, difundir y premiar acciones, métodos o técnicas que favorezcan el acceso universal a la educación. También incentivar y dar a conocer procesos innovadores, fomentar la implementación de buenas prácticas y fortalecer el intercambio entre instituciones y actores sociales. Esto es con el fin de promover el diseño, la planificación y la ejecución de experiencias inclusivas.

Está destinado a profesionales de la educación, equipos interdisciplinarios, instituciones y estudiantes avanzados de carreras afines.

La inscripción es gratuita y se realiza a través del sitio web de la Obra Stábile, completando el formulario en: www.obrastabile.org

Además, se prevé la conformación del libro “Buenas Prácticas de Inclusión en Educación – Tomo 1”, que será distribuido en escuelas e instituciones educativas.

Sobre esta iniciativa, el intendente Claudio Larraza expresó que “venimos trabajando con la Fundación desde hace un año”.

Explicó que “el eje fundamental de nuestra gestión fue poner a la educación en un lugar de jerarquía para favorecer la inserción laboral, sin descuidar los niveles de formación”. En ese sentido, “quiero remarcar el trabajo en la inclusión de personas con discapacidad a través de nuestra Dirección de Discapacidad”.

En este sentido señaló que la municipalidad “promueve las prácticas inclusivas, apostamos al desarrollo de este concurso: porque nos importa y nos ocupa”. “El Estado debe estar presente para acompañar a las familias de personas con discapacidad y promover herramientas sustentables que garanticen el acceso a una educación inclusiva y efectiva”, subrayó.