Este es el pronóstico para el sábado de Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjursdiccional de Cuencas -AIC- se anunció una jornada ventosa.

La temperatura mínima se ubicará en los 0° y la máxima de 18° Centígrados. El cielo se presentará parcialmente nublado a lo largo del día y para la noche estará mayormente despejado.

En cuanto al viento, se presentará del oeste a 45 kilómetros con ráfagas de 61 kilómetros. Para la noche rotará al sudoeste a 46 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.

Para el domingo, se indica posibles tormentas con viento del sudoeste a 50 kilómetros.