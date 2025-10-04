Esta es la boleta única -BUP- que se usará en las elecciones en Neuquén

El próximo 26 se llevarán a cabo los comicios que permitirán elegir quiénes serán los cinco diputados y tres senadores que ocuparán sus bancas en representación de la provincia de Neuquén, a partir del 10 de diciembre.

Desde el juzgado de Paz que tiene a su cargo la organización del acto eleccionario se presentó cuál será la Boleta Única Papel -BUP- que estará en el cuarto oscuro y las y los electores puedan optar marcando el casillero al candidato que desee.

En la lista se podrá ver a los siguientes aspirantes a ocupar las bancas en Diputados y en Senadores, según la fuerza política que representan. En total, se verán nueve alternativas.

En la parte superior de la boleta se observa la fuerza política y hacia abajo los candidatos a senadores y por último los diputados.

En total, son nueve las propuestas que competirán. De izquierda a derecha se observa en la boleta en el siguiente orden:

La lista de Fuerza Libertaria propone a Carlos Eguía y Cintia Meriño; y Joaquín Eguía Victoria Grandi.

La lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) propone al Senado a Andrés Blanco y Priscila Otton Araneda; y a diputados Julieta Ocampo y César Parra.

El espacio Fuerza Patria lleva a Silvia Sapag y Sebastian Villegas al Senado; y Beatriz Gentile y Fernando Pieroni a Diputados.

La lista de Desarrollo Ciudadano postula a Luis Alberto Vázquez y Mireya del Carmen Barros para el Senado; Gloria Ruiz y Carlos Roberto Cides, a Diputados.

El espacio Más Por Neuquén postula a Carlos Quintriqueo y Ana Sandoval (senadores); y a Diputados a Amancay Audicio y Ramón Fabián Palavecino.

La Libertad Avanza propone a Nadia Márquez y Pablo Cervi; y a Gastón Riesco y Soledad Mondaca (diputados).

La Neuquinidad con Julieta Corroza y Juan Luis Ousset, para el Senado; Karina Maureira y Joaquín Perrén candidatos a Diputados.

La lista de Movimiento al Socialismo -MAS– tiene a Maximiliano Irrazabal y Fernanda Christiansen para el Senado y a Keila Riquelme y Darío Gutiérrez a Diputados.

Instrumento Electoral por la Unidad Popular no presenta candidatos al Senado, pero si a Diputados: Claudio Vázquez y Anahí Ruarte.