Cutral Co: un joven recibió dos disparos y permanece internado

Un joven recibió dos disparos que le provocó lesiones en sus piernas y además sufrió una fractura. La persona fue trasladada hasta la guardia del hospital de Complejidad Media de Cutral Co, donde fue estabilizado y permanece internado.

De acuerdo a lo confirmado, el joven debe ser sometido a una intervención quirúrgica aunque no tiene riesgo de vida.

Aunque todavía no está individualizao el autor de los disparos, la fiscal Mayra Febrer está a cargo de la causa judicial por lo que se dispusieron las primeras medidas para esclarecer el hecho. En principio, la agresión se dio en el contexto de consumo de estupefacientes.

Como parte de la investigación se analizarán las cámaras de seguridad para tratar de establecer las circunstancias.