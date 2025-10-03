VIVIANA ANDREA ELGUETA

16/11/1979 03/10/2025

“Hoy nos despedimos de una mujer luchadora, donde luchó contra el cáncer hasta el final. Fuiste una gran mujer para todo aquel que estuvo solamente un rato con vos. Te despedimos con un gran dolor en el corazón, pero sabiendo que ya descansas en paz. Te amamos muchísimo. Tu hija, tus papás, hermanos, sobrina y amigos”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de Cutral Co serán inhumados el día 04/10/2025 a las 17:00 horas en la necrópolis de Plaza Huincul. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.