Un sector de Enfermería del hospital de Cutral Co y Huincul pide jornada de seis horas

En una carta abierta a la comunidad, enfermeros y enfermeras que se desempeñan en el servicio de Internación del hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul compartieron un pedido relacionado a sus condiciones laborales.

Aunque en el escrito no se especificó si ya se hicieron los pedidos formales por las vías habituales ante las autoridades del establecimiento médico y del gremio; o si es esta carta con la que realizaron el llamado de atención sobre su situación.

El siguiente es el texto:

“A la comunidad, a los responsables de salud pública y, gremio ATE, el cual nos representa a la mayoría de los trabajadores de nuestra institución:”

“Los/as enfermeras, somos el corazón silencioso del sistema de salud, acompañamos, contenemos, curamos y, sostenemos emocional y físicamente a quienes atraviesan momentos de enfermedad, dolor 0 vulnerabilidad”.

“Comunidad, queremos alzar nuestra voz para pedir su acompañamiento y apoyo en una causa justa: Reducción horaria de nuestra jornada laboral a 6 horas diarias sin afectación salarial, Para los enfermeros/as de internación de nuestro Hospital”.

“Esta solicitud surge de una necesidad profundamente humana y profesional. Nuestro trabajo implica un alto grado de exigencia física, emocional y mental, estamos expuestos a turnos rotativos, situaciones de estrés y violencia constante, contacto permanente con el sufrimiento, la muerte y la sobrecarga de tareas.

Además, pedimos que se nos reconozca no sólo con palabras, sino con políticas concretas de parte de quienes tienen la capacidad de tomar decisiones: autoridades de salud, legisladores, directivos de instituciones sanitarias”.

“Con profundo respeto y compromiso nos despedimos esperando que nos acompañen en esta solicitud”.



Enfermeros de Internación Hospital Cutral Co -Plaza Huincul.

