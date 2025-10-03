Autorirades provinciales recorrieron las obras en el Club Alianza

En la jornada de ayer el ministro de gobierno y el delegado de la Región Comarca Petrolera estuvieron recorriendo las obras realizadas con los fondos otorgados por el gobierno provincial. Del recorrido también participó la senadora provincial Yamila Hermosilla.

Junto al presidente de la institución Fabián Vega e integrantes de la comisión directiva de Alianza, estuvieron recorriendo los nuevos baños en la popular Bambi Flores y también la nueva escalera en el sector de la platea.

Una vez que se retiraron los chicos de sus actividades, también se pudo apreciar el riego automatizado que fue instalado en la cancha. Fabian Vega agradeció al gobierno provincial por la ayuda para realizar las obras en la cancha.