Realizarán Torneo de Newcom en Cutral Co por su aniversario

El fin de semana en el gimnasio municipal

Una de las actividades por el aniversario de la ciudad de Cutral Co es el Torneo de Newcom que se realizará desde hoy 3 de octubre al domingo 6. Participarán más de 20 equipos de distintos puntos del país. 

Hoy desde las 18 a 20 horas se realizarán las acreditaciones. El sábado y domingo los partidos comienzan a partir de las 8:30 horas. Participarán categorías +50 y +60 años, bajo la fiscalización de la Secretaría Provincial de Newcom, con la organización de la Subsecretaría de Deporte y Juventud de la Municipalidad de Cutral Co.