Pérdidas totales dejó el incendio de una casa en Cutral Co

Una familia perdió todas sus pertenencias luego del incendio que se produjo anoche en su vivienda. Los bomberos voluntarios rescataron a una mascota que había quedado, entre las llamas. Los daños fueron totales porque lo que no se quemó fue afectado por las altas temperaturas.

El hecho fue alrededor de las 21:50 cuando se recibió llamado en la calle San Martín al 900, en el barrio Aeroparque de Cutral Co.

Primero salió una dotación y al observar el humo mientras iban a destino, se solicitó el segundo autobomba con un total de nueve voluntarios, informó el jefe del cuartel Darío Campos.

“Una señora tuvo que ser asistida por la ambulancia porque al observar lo ocurrido (no estaban en el hogar al momento del incendio) se desmayó”, explicó.

Cuando llegaron al lugar, el fuego estaba muy avanzado y las llamas dañaron todas las instalaciones. si bien en un primer momento se pensó que había personas en el interior, solo se rescató a un perro.

“El fuego se concentró en un dormitorio y se afectó toda la vivienda”, mencionó Campos.

Después de casi una hora de labor se sofocaron todas las llamas, aunque las pérdidas fueron totales. La familia llegó al lugar mientras trabajaban los voluntarios, tal como se informó desde el cuartel cutralquense. Poco antes de las 23, las dos dotaciones regresaron al cuartel.