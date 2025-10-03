PAE y la Provincia de Neuquén trabajaron la nutrición deportiva y la comunicación con clubes

Como parte de su compromiso con el desarrollo y el deporte local, Pan American Energy (PAE) junto con el gobierno provincial, a través del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, llevaron adelante una nueva jornada del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos.

La iniciativa busca acompañar a las instituciones deportivas con el objetivo de fortalecer la gestión institucional y la formación de formadores en toda la provincia.

El encuentro se realizó este lunes en la Asociación Mutual del Personal BPN – Complejo Recreativo de Neuquén Capital, y contó con la participación de 95 referentes de clubes pertenecientes a la Cohorte 2024 y Cohorte 2025 del programa, así como con la presencia de autoridades provinciales y representantes de PAE.

Durante la jornada se dictaron en simultáneo dos líneas de capacitación. Para las comisiones directivas, los talleres abordaron estrategias de comunicación y herramientas para el trabajo territorial. En paralelo, los planteles deportivos trabajaron sobre la importancia del apto médico, la nutrición y suplementación en etapas formativas y el abordaje de mitos frecuentes en el entrenamiento infantojuvenil.

La secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana de Neuquén, Marita Villone, expresó que “este programa es una herramienta fundamental para acompañar a nuestros clubes, brindarles conocimientos y asegurar que cuenten con más recursos para sostener sus proyectos y seguir cumpliendo su función social”.

Por su parte, el representante de Relaciones Institucionales de PAE, Nicolás Fernández Arroyo, señaló que “desde Pan American Energy creemos que el fortalecimiento de los clubes es clave para el desarrollo de las comunidades. Apostamos a que cuenten con más capacidades para seguir creciendo, generando valor y conteniendo socialmente a niños y jóvenes”.

Con esta jornada, PAE y la provincia reafirman su compromiso con la promoción del deporte y la consolidación de alianzas público-privadas, generando un impacto positivo en la vida de las comunidades y en el fortalecimiento del tejido social neuquino.

Reconocimiento del Concejo Deliberante capitalino

La jornada también contó con la presencia de Claudia Argumero, presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, quien entregó a la secretaria de Deportes y a los representantes de PAE la declaración de interés municipal del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos.