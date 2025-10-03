Llega el viernes y esto anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada ventosa.

Este viernes la temperatura mínima será de 15° Centígrados hacia la noche y la máxima de 28°.

En cuanto al viento, será del oeste a 38 kilómetros con ráfagas de 61 kilómetros a lo largo del día. Para l anoche se mantendrá del mismo sector a 54 kilómetros con ráfagas de 87.

El cielo estará cubierto durante el día y para la noche además de cubierto se anuncia ventoso.

Para el sábado, se anuncia un descenso en las marcas térmicas: 7° Centígrados y la máxima de 19° Centígrados.