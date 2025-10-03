En la escuela primaria N° 143 hicieron un abrazo simbólico para pedir seguridad

La comunidad educativa de la escuela primaria N° 143 que está en el barrio Libertador General San Martín -ex500 Viviendas- de Cutral Co concretó un abrazo simbólico, en reclamo por la inseguridad.

Durante el turno mañana fue a las 11:30 y para la tarde, está previsto que sea a las 16:30. Junto a las niñas, niños, docentes, personal auxiliar de servicio y el de seguridad, estuvieorn las familias; representantes del gremio ATEN, entre otros.

“Esto es la muestra de que nuestra escuela está llena de vida y de amor por la educación. Esta actividad busca visibilizar de forma pacífica y unida, nuestra preocupación y compromiso que esta institución es mucho más que un edificio. Es el lugar donde nuestro estudiantes crecen, aprenden y forman su futuro como ciudadanos”, describió una de las autoridades.

Agradeció el acompañamiento y refirió que el “abrazo simbólico no es un no es solo un acto de amor y protección es una forma de mostrar que no estás sola y que no estamos solos. Cada uno de nosostros alumnos, padres, docentes, auxiliares de servicio y vecinos somos guardianes de esta institución”, se señaló.

Desde la escuela se agradeció a la tarea de la Policía que trabaja en conjunto y ante el menor incidente responden al llamado.

“La verdad que son situaciones que conmueven tanto tener que venir a participar de estas actividades para ser visible la realidad comunitaria que tiene que ver con la inseguridad. Quizás uno anhelaría poder acompañar a las escuelas en situaciones felices de esas que ocurren puertas adentro, donde se generan innumerables aprendizajes, vínculos, acciones que se generan el aprendizaje en las infancias y hoy bueno, nos toca esta realidad”, dijo la supervisora del nivel Primario, Sonia Huenchumán.

“Una realidad difícil y compleja en toda la comunidad, principalmente, se está visibilizando en este sector de la ciudad y que las autoridades deben tomar cartas en el asunto porque evidentemente se han llevado adelante”, concluyeron.

Las y los docentes explicaron que son responsables de las niñas y niños desde el momento en que llegan al edificio escolar. “Para nosotros es mucha responsabilidad porque estamos al cuidado de sus hijos, sus hijas en el transcurso del horario escolar y que entre una bala o por la reja o algo y nos lleva a un estudiante, la veredad que eso no sería bueno. No sería lo correcto”; y pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Todos participaron en la colocación de la cartelería que realizaron y terminó la actividad de la mañana con un aplauso y fotografía.