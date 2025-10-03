Chocaron en la avenida y una persona debió ser asistida por la ambulancia

Un incidente de tránsito ocurrió la tarde del jueves en la intersección de la avenida Carlos H. Rodríguez en su mano sur y San Juan Bosco, en Cutral Co.

Los participantes de este impacto fueron los conductores de una motocicleta y un camión de gran porte.

A raíz del encontronazo, una ambulancia fue convocada hasta el lugar para prestar atención a la persona que iba en el ciclomotor.

Hasta el sitio arribó además el personal de la división Tránsito de Plaza Huincul para llevar adelante las pericias que permitan establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.