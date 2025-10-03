Aniversario de Cutral Co: convocan a vendedores ambulantes y food trucks a registrarse

Desde el municipio cutralquense se hizo la convocatoria a las personas que tengan carros de comida o food trucks y a aquellos que realicen venta ambulante de alimentos.

Las personas que quieran realizar esta actividad en las actividades por el 92° aniversario de Cutral Co se deben registrar para poder estar en los eventos oficiales.

Sin embargo, se aclaró que la sola inscripción no garantiza la participación en los eventos. Todas las solicitudes serán evaluadas por la Subsecretaría de Comercio y Bromatología. Para acceder a mayor información se pueden contactar al 2995818917.

Para anotarse pueden ingresar al siguiente formulario: https://forms.gle/QXgb8QyezRy8A1p47

También se podrá escanear el siguiente QR: