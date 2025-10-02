Secuestraron marihuana de una casa a la que llegaron por una denuncia anónima a la fiscalía

Una denuncia anónima que se hizo mediante los dispositivos que tiene el Ministerio Público Fiscal de Neuquén derivó en un allanamiento en una vivienda del barrio Progreso. Se incautó marihuana y otros elementos de interés para la causa.

Según se informó, el personal de la división Antinarcóticos Cutral Co llevó adelante la diligencia. La casa en cuestión ya había sido objeto de un procedimiento similar en julio último. En ese momento se secuestraron drogas, armas de fuego y una camioneta Volkswagen Amarok.

Hoy se procedió al secuestro de marihuana. Según se informó, en el lugar residía una pareja adulta, junto a sus dos hijos menores de edad. Las dos personas mayores fueron imputadas y quedaron en libertad supeditada a la causa.

La investigación constata que en la vivienda se continuaba con la comercialización de sustancias ilícitas. Desde la Policía se informó que la propiedad se encuentra a aproximadamente 100 metros de una plaza y 200 metros de una escuela primaria y un centro de salud, espacios frecuentados por vecinos diariamente, lo que refuerza la importancia del operativo.

El procedimiento se originó tras una denuncia anónima recibida en el portal oficial del Ministerio Público Fiscal, y fue coordinado con la Unidad Fiscal Única de Cutral Co.