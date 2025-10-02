Se inauguró un moderno sistema de salud integrado del Sindicato Petrolero

Hoy se hizo la presentación de este centro de Monitoreo de Emergencia -CME- y ocho unidades de terapia intensiva móvil -UTIM- en Neuquén. Este sistema está pensado para afiliados al gremio, su familia y la comunidad en general.

Se indicó que ante más de 12 mil trabajadores petroleros, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa hizo la presentación que contó con la participación del CEO de YPF, Horacio Marín.

Estuvieron también los principales representantes de las empresas de la industria y funcionarios de las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, destacó la tarea de los trabajadores y el rol central de las familias.

“Lo más importante son ustedes”, afirmó, y agregó que “se puede tener cualquier inconveniente, se puede recuperar un fierro, se puede recuperar una herramienta, pero lo que no se recupera es la vida o la salud de los compañeros”.

Rucci aclaró que el sistema no solo estará a disposición de los afiliados, sino también “del pueblo de Neuquén, del pueblo de Río Negro, de cualquier ciudadano”. Y remarcó: “Otros gremios también podrán usarlo en caso de que lo necesiten”.

El dirigente valoró el acompañamiento de las empresas del sector: “Vinieron prácticamente todas las operadoras. Hemos traccionado juntos algunos temas y en otros debemos seguir trabajando. Pero lo importante es dar una muestra de responsabilidad social, y creo que este ejemplo va a contagiar”. Y reiteró que lo más valioso de Vaca Muerta “es la gente, la tracción a sangre de esa sangre negra”.

El secretario adjunto, Ernesto Inal, recordó las enseñanzas de Guillermo Pereyra: “Nunca alejarse de la gente”. En un contexto en el que gran parte de la dirigencia está cuestionada, subrayó que el sindicato “elige estar cerca de los trabajadores y rendir cuentas día a día. Ese fue y será nuestro primer deber”. Entre aplausos y bombos, Inal definió la jornada como “un día histórico” para la familia petrolera y aseguró que “queda demostrado que los recursos de los trabajadores vuelven a los trabajadores”.

Una incorporación al servicio de la comunidad

Tecnología de punta, conectividad permanente y equipamiento de alta complejidad forman parte del sistema de salud que el sindicato ha puesto al servicio de salvar vidas con la máxima eficiencia y seguridad.

La inversión en innovación y la puesta en marcha del CME son un compromiso social de la organización, orientado a garantizar la mejor atención sin importar la distancia y priorizando siempre el cuidado de la vida.

“Estamos presentando un logro enorme: una herramienta para los compañeros, sus familias y la comunidad, que refuerza los servicios de salud de nuestra organización”, afirmó Guillermo Leiton, presidente de MEOPP.

Subrayó el trabajo de técnicos, médicos, emergentólogos, terapistas y trabajadores que hicieron posible este avance, y remarcó que la inversión realizada “no se mide en números, sino en lo más importante: la vida de los trabajadores y de la comunidad”.

Leiton recordó además a Guillermo Pereyra, “un hombre que entendió siempre la necesidad de los trabajadores y sus familias, levantando la bandera de la justicia social, el compromiso y la lealtad”, valores que hoy continúan Marcelo Rucci y la comisión directiva.

Tecnología e innovación

El Centro de Monitoreo de Emergencia (CME), que funcionará en el edificio de la Mutual Meopp, sobre calle Santa Cruz de neuquen capital, utiliza tecnología de última generación y un sistema de derivaciones en tiempo real para asegurar asistencia rápida y segura, incluso en condiciones complejas.

Está equipado con tres pantallas para la visualización simultánea del paciente, la ambulancia y el recorrido; conexión directa al monitor multiparamétrico del paciente; y una sala de reuniones diseñada para el manejo de casos críticos, que permite la integración de profesionales a distancia.

Las UTIM, modelo Mercedes Benz 517 con módulo H5, son ocho ambulancias de alta complejidad para soporte vital. Incorporan desfibriladores bifásicos y DEA, ventiladores pulmonares portátiles y fijos, camilla Galáctica II y un sistema eléctrico UTIM reforzado.

Entre ellas, se destaca una ambulancia exclusiva para traslados neonatales, diseñada para recién nacidos críticos. Está equipada con una incubadora David TI-3000 de doble pared, con humidificación y saturometría Masimo SPO2.

Este proyecto, que operará en toda la cuenca neuquina, ofrece una respuesta integral en rutas extensas y de difícil acceso, optimiza el traslado de pacientes adultos y neonatales en estado crítico y fortalece el sistema de salud regional, integrándose al esquema sanitario de las provincias para trabajar en conjunto.