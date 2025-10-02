LUCÍA MARTA KISSLING

15/09/1938 02/10/2025

“Mami: descansá en paz en compañía de papi. Estarás por siempre en nuestros corazones. Tus hijas Liliana, Graciela y Laura Arciero. Tus nietos Florencia, Nicolás, Leonardo y Francisco; y tus yernos Sergio, Eduardo y Sergio te despedimos con amor”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunica que sus restos velados en sala “C” de Alberdi y Belgrano de Cutral Co serán inhumados el día 02/10/2025 a las 17.30 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.