Este fin de semana vuelve Plaza Emprende

Plaza Huincul se prepara para recibir nuevamente a Plaza Emprende, el espacio destinado a impulsar el talento y la creatividad de los emprendedores locales. El encuentro, que se realizará durante dos jornadas, ofrecerá una propuesta cargada de innovación, productos artesanales y oportunidades para que la comunidad apoye a los emprendedores de la región.

La primera fecha será el sábado 4 de octubre, de 15:30 a 21:30, y continuará el domingo 5 de octubre, de 16:00 a 21:00, en el Parque Lineal Carlos Rivadulla. Durante ambos días, los visitantes podrán recorrer stands, conocer nuevos proyectos, disfrutar de actividades y conectarse directamente con quienes desarrollan productos y servicios locales.