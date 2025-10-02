Este es el pronóstico para el jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que habrá cielo mayormente despejado durante el día.

Para hoy se advierte un ascenso de la temperatura máxima porque puede llegar a los 29° Centígrados y la mínima de 12°.

El viento estará del sector noroeste a 22 kilómetros con ráfagas de 32 durante el día y para la noche rotará al oeste con velocidad constante de 30 kilómetros y las ráfagas alcanzarán los 50 kilómetros en la hora.

El cielo estará mayormente despejado en el día y hacia la noche se volverá mayormente cubierto.

Para el viernes se anuncia una máxima de 28° Centígrados y 12° de mínima.