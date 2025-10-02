El ISSN abre inscripción para el Plan de Termalismo 2025

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) informó que ya se encuentra abierta la inscripción para la nueva temporada del Plan de Termalismo, destinado a personas afiliadas con determinadas patologías.

El programa ofrece tratamientos termales terapéuticos y una estadía completa de 7 días con desayuno incluido, con el objetivo de brindar a los beneficiarios un espacio de cuidado integral de la salud.

Entre las patologías contempladas se incluyen:

Dermatológicas: psoriasis, eczemas, ictiosis, acné, úlceras y prurigo.

psoriasis, eczemas, ictiosis, acné, úlceras y prurigo. Reumatológicas: artritis, artrosis y espondilitis.

artritis, artrosis y espondilitis. Neumonológicas: asma y EPOC.

asma y EPOC. Neurológicas: secuelas neurológicas.

secuelas neurológicas. Otorrinolaringológicas (ORL): afecciones del oído, nariz y garganta.

La inscripción se realizará del 27 de octubre al 15 de noviembre, presentando la planilla médica emitida por el profesional tratante. Los interesados pueden anotarse de manera presencial en la sede central del ISSN, ubicada en Buenos Aires 353, planta baja, Neuquén capital, o en la delegación más cercana. También está disponible la inscripción por correo electrónico a plan.termalismo@issn.gov.ar.