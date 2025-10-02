Cutral Co: la escuela N° 143 realizará un abrazo simbólico por la seguridad

La Escuela N° 143 “Víctor Ezio Zani” convoca a toda la comunidad a participar de un abrazo simbólico por la seguridad, que se llevará a cabo mañana, viernes 3 de octubre, a partir de las 16:30 horas en el playón frente al establecimiento educativo.

La iniciativa busca generar conciencia y visibilizar la importancia de la seguridad en el barrio, promoviendo la unión de vecinos, docentes, alumnos y familias. Los organizadores invitan a quienes deseen acompañar la propuesta a llevar carteles con mensajes de apoyo.