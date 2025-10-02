Cutral Co incorporó un nuevo camión recolector de residuos

En el marco del Día del Recolector de Residuos, el Municipio de Cutral Co sumó a la flota de la Dirección de Recolección un camión 0 km, con el objetivo de reforzar el servicio y mejorar el equipamiento disponible para el área.

El intendente Ramón Rioseco, acompañado por la secretaria general Sandra Valdivia, la secretaria de Hacienda Noel Sanhueza y la directora de Recolección María Rivarola, entregó la unidad a los trabajadores del sector, destacando la importancia de su labor diaria para mantener la ciudad limpia.

Se trata de la Unidad N° 241, un camión IVECO 170E28 con compactador de residuos, que permitirá optimizar el trabajo del personal y garantizar un servicio más eficiente para la comunidad.