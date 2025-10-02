Cutral Co abrió las inscripciones para el Desfile Cívico-Militar 2025

En el marco de los festejos por el 92° Aniversario de la ciudad, la Municipalidad convocó a todas las instituciones deportivas, sociales, culturales y agrupaciones tradicionalistas a participar del tradicional Desfile Cívico-Militar 2025.

Los interesados pueden inscribirse escaneando el código QR disponible o completando el formulario en línea a través del siguiente enlace: https://forms.gle/sM4bGRsfNz7eF7Hw8.

Desde la organización destacaron la importancia de cargar la reseña institucional, ya que será leída durante el desfile para dar a conocer la historia, objetivos y actividades de cada institución participante.