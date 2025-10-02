Continúan abiertas las inscripciones para finalizar los estudios primarios en Plaza Huincul

El E.P.A N° 12 informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para rendir examen libre y obtener el certificado de finalización de estudios primarios.

El período de inscripción comenzó el pasado 29 de septiembre y se extenderá hasta mañana viernes 3 de octubre. La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que no hayan completado la escuela primaria y deseen regularizar su situación educativa.

Los interesados pueden acercarse personalmente a la sede ubicada en avenida San Martín N° 593, en el edificio de la Escuela N° 22 de Plaza Huincul, en el horario de 18:30 a 22:00 horas. También se encuentra habilitada la comunicación telefónica a través de los números 299-4027277 y 496-3287.