Boca Juniors realizará pruebas de jugadores en Plaza Huincul

El club Xeneize llega a la comarca petrolera para realizar pruebas de jugadores en distintas categorías. Con cupos limitados pero libre y gratuita.

El proximo 22 de octubre, se realizará la prueba en las categorías que van desde la 2012 hasta la 2017. comenzando a las 9 de la mañana y finalizando pasando las 16:30 en la cancha del Club Plaza Huincul.

Los interesados deben completar el formulario para guardar su lugar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeecN0KsXKtfJOX4oeB_JHWZthkMNz30ogPH-TtCY7jP-fk8w/viewform?fbclid=IwY2xjawNLY8NleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFXVUhFcGpKOTBCWFZhWkM3AR4wvRqFyIkDTL1vwRxdOPBx1C9WDssNZ5s4_GTY6YjRmMNwDMU5GHB8Wv6hzw_aem_BFbEznRqEu_awsO-1rPL1A