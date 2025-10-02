Atención: habrá problemas con el agua en un sector de Plaza Huincul

Atención para las familias situadas en la zona sur de Plaza Huincul porque faltará el agua. Según se informó desde la subsecretaría de Servicios Públicos del municipio cuál es es el problema.

Se indicó que el suministro de agua potable se verá afectado porque debido a la baja presión en el abastecimiento por parte del Epas, que produce el líquido.

Además, se especificó que esto es como consecuencia de un inconveniente eléctrico que afecta al Epas y no fue posible recuperar los niveles de almacenamiento en las estaciones de rebombeo de la ciudad.

No obstante, el abastecimiento se realizará de forma reducida para garantizar la provisión a todos los barrios.

Desde la subsecretaría de Servicios Públicos se recomendó a la población extremar los cuidados en el consumo de agua para evitar el desabastecimiento.