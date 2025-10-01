Usuaria reclamó porque no encontró taxis después de las 22 en Cutral Co

Según relató la lectora de Cutral Co al Instante, a las 22 intentó tomó un vehículo de transporte y no había autos en la parada de calle Nolasco, ni en Sarmiento, ni en Tucumán. Solo había auto en Carlos H. Rodríguez.

“Se quejan mucho de Uber pero cuando es de noche, vas a una remisería y tampoco hay autos, entonces la gente pide que funcione la aplicación”, dijo.

Contó que durante la noche no hay colectivo, porque solamente pasa a las 23 por los estudiantes del turno nocturno, sobre todo de la Universidad Tecnológica Nacional y las escuelas nocturas.

“Ellos también tendrían de tener responsabilidad de que haya taxis circulando de noche”, pidió la usuaria.