Tecpetrol celebró con gran convocatoria el Festival de Cine Latinoamericano en Neuquén

Durante cuatro noches —del 25 al 28 de septiembre— más de 350 espectadores disfrutaron de películas que recorrieron distintos rincones de América Latina, como La sombra del sol (Venezuela), Casi el paraíso (México), El Jockey (Argentina) y Al morir la matinée (Uruguay).

Además de las proyecciones, el festival ofreció actividades especiales que permitieron descubrir el detrás de escena del cine y del diseño cultural. Más de 70 participantes asistieron a las dos masterclass programadas:

• “El arte de la identidad”, de Guillermo Goldschmidt, referente en diseño cultural y responsable del área de Diseño y Publicaciones de Fundación PROA, quien compartió cómo se construyen identidades visuales para instituciones y exhibiciones de arte contemporáneo.

• “El Jockey: diseño de una identidad visual para el cine”, a cargo de Milagros Fiuza, diseñadora gráfica y directora de arte, quien presentó el proceso creativo de la campaña visual de la película.

El festival forma parte de la agenda cultural que el Grupo Techint desarrolla en las comunidades donde está presente. En ese marco, Nicolás Tozzi, gerente de Programas Educativos y Culturales del Grupo, destacó: “El cine latinoamericano nos acerca a las comunidades, nos interpela, habla nuestro idioma y nos permite reflexionar juntos sobre temas que nos impactan a todos. Por eso, desde Tecpetrol impulsamos este tipo de iniciativas, porque el cine es una de las artes visuales que nos permite generar espacios de encuentro y reflexión comunitaria”.

Estas iniciativas buscan generar experiencias que fortalezcan los lazos comunitarios y multipliquen las oportunidades de acceso al arte. El festival también reafirma el trabajo conjunto con el MNBA de Neuquén, una alianza que año tras año se fortalece para acercar a la comunidad propuestas culturales de renombre. Este año, por ejemplo, la colaboración permitió concretar la muestra de Francis Alÿs, uno de los artistas contemporáneos más reconocidos a nivel internacional, reafirmando así el compromiso de acercar a Neuquén propuestas culturales de excelencia.

Andrea Fernández, Gerente de Relaciones con la Comunidad de la región Cuenca Neuquina de Tecpetrol, comentó: “Nos alegra poder acompañar iniciativas que acercan el arte y la cultura a la comunidad. Junto al MNBA y Fundación PROA buscamos acercar propuestas de calidad que todos puedan disfrutar y que nos inviten a compartir experiencias”.