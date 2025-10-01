Se realizará el taller “Cómo el agua ¿clara?”, en Cutral Co

El próximo viernes 17 de octubre, a las 19:00 horas, Cutral Co será sede del taller interinstitucional “Cómo el agua ¿clara?”, una propuesta educativa destinada a docentes de todos los niveles y modalidades, así como a estudiantes del Instituto de Formación Docente N°14 “Aníbal Ponce”.

La actividad estará a cargo del Magíster Diego García Ríos y tiene como objetivo promover la reflexión y el análisis sobre el abordaje de la temática ambiental desde una perspectiva integral en las escuelas.

El taller cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Cutral Co y ATEN y otorga puntaje docente a quienes participen.

Los interesados en asistir pueden realizar su inscripción a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.