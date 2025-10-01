Emotivo acto para recordar a los jugadores de Petrolero Argentino

En el acto realizado en el lugar del accidente, familias y amigos del Club Petrolero Argentino se hicieron presentes en el lugar para conmemorar los 35 años del accidente del 30 de septiembre.

Además de los familiares de las víctimas y allegados al club, concurrieron varios funcionarios de distintos sectores de la municipalidad de Plaza Huincul.

En el monolito que se levanta en La Curva y al que se accede por la Ruta 22, a la salida de Plaza Huincul, se agregaron dos fotografías con fotos de los jugadores y una pequeña reseña de lo que pasó ese fatídico día con los jugadores: José Luis Tobares, Marcelo Mena, Sergio Contreras y Pedro Landaeta.