MPN, Fuerza Federal ¿a quién apoyan los que no tienen candidatos?

Con pocos días por delante para realizar campaña, todos los actores políticos están activos en Cutral Co y Plaza Huincul, incluso los que no tienen candidatos propios.

¿Cómo quedó el panorama local? El MPN se desparramó en tres puntas. En Cutra Co es evidente que el diputado provincial Juan Sepúlveda militará los candidatos de La Neuquinidad, el espacio del gobernador Rolando Figueroa. Un apoyo que no surgió inmediatamente sino que tuvo que ser trabajado por el ministro Jorge Tobares, por el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza y por el propio gobernador, pero desde hace unas semanas, Sepúlveda es parte de la campaña.

Otro sector el MPN residual, que representa el concejal Omar Pérez, se fue con la Libertad Avanza. El mayor valor es que se quedó con la banca a la que accedió con Comunidad luego de bajarse del MPN.

Mientras que el sector petrolero, representado localmente por Patricio Keim, se sumará también a La Neuquinidad, tal como hizo explícito Marcelo Rucci en la última asamblea en Añelo.

En Huincul

La disputa electoral en Plaza Huincul tiene como principal actor a Claudio Larraza, pero ¿qué hará el MPN?

Aquí hay dos distinciones. Por un lado el MPN más formal está con La Neuquinidad, representado por Anahí Bobadilla que hace meses se sumó a la gestión de Larraza. Además representa el sector que tradicionalmente estuvo con Alberto “Tucho” Pérez.

Y el otro MPN, el que representa Gustavo Suárez, se habría sumado a Fuerza Patria. No formalmente, pero la estructura de militancia que le queda al exintendente estará trabajando para las candiduras de Silvia Sapag y Beatriz Gentile.

Iría en conjunto con la labor que realizan con Fernando Doroschenco en el Concejo Deliberante. Es además un espacio que se quedó huérfano a nivel provincial, donde parece que el MPN tiende a desaparecer.