Lanzan en Plaza Huincul un taller de producción de hongos comestibles

Capacitación de Plaza Huincul abrió la inscripción para un nuevo Taller de Producción de Hongos Comestibles, una propuesta formativa orientada a quienes deseen adquirir conocimientos prácticos sobre técnicas de cultivo, manejo y aprovechamiento de este recurso nutritivo y sustentable.

Se dictará todos los jueves y viernes, de 14 a 16 horas, en la sede de la subsecretaría de Capacitación. Según destacaron desde el área organizadora, el objetivo es brindar herramientas que permitan no solo la producción de alimentos saludables, sino también la posibilidad de generar un emprendimiento con salida laboral.

El taller se desarrolla bajo la modalidad práctica, para que los participantes puedan aprender paso a paso las técnicas básicas de producción y las formas de aprovechamiento de los hongos comestibles, considerados una alternativa de bajo costo y alto valor nutritivo en la alimentación cotidiana.

Las personas interesadas en participar ya pueden realizar sus consultas e inscribirse a través de un formulario en línea disponible en el siguiente enlace:

👉 Formulario de inscripción.